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Джибриль Сиссе возобновил карьеру

Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе возобновил карьеру в Италии, сообщает Goal.

Контракт с 37-летним форвардом заключил любительский клуб "Виченца 1902", которая выступает в дивизионе D

В сезоне-2017/18 Сиссе уже возобновлял карьеру в третьем дивизионе Швейцарии, а в последний раз на серьезном уровне он играл в сезоне-2014/15, когда выступал за "Бастию" в лиге 1.
Теги: Сиссе
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