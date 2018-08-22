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Оланаре оказался не нужен "Спортингу"

Бывший нападающий московских "армейцев", разорвавший с "красно-синими" контракт, не подошел португальскому "Спортингу". Было известно, что он входит в шорт-лист клуба, но на его позицию были взяты другие футболисты.

Не исключено, что Оланаре сможет перейти в другой португальский клуб, им интересовался "Порту", сообщает "Спорт-Экспресс".

На прошлой неделе Оланаре расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию. В прошлом сезоне он провел за армейцев 7 матчей и забил 1 гол. Вторую половину чемпионата Аарон провел в аренде в "Амкаре" (2 гола).
Теги: ЦСКА Оланаре
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