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Ибрагимович приказывает продлевать абонементы "Лос-Анджелес Гэлакси"

Ибрагимович приказывает продлевать абонементы "Лос-Анджелес Гэлакси"

Девушка из Лос-Анджелеса под ником @_LeslieJ выложила у себя в твиттере письмо, которое, судя по всему, пришло от известного шведского форварда



Тема: Послание от Златана

Дорогая Лесли,

Ты продлишь [свой абонемент] немедленно

Подпись:

- Златан

Естественно, зная о репутации футболиста, девушка не рискнула пойти против Златана и быстро продлила сезонный абонемент на новый сезон. В комментариях многие расстроились, что уже продлили свой, так и не дождавшись письма от Златана.
Теги: Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси
Сегодня, 09:18
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