Ибрагимович приказывает продлевать абонементы "Лос-Анджелес Гэлакси"

Девушка из Лос-Анджелеса под ником @_LeslieJ выложила у себя в твиттере письмо, которое, судя по всему, пришло от известного шведского форвардаТема: Послание от ЗлатанаДорогая Лесли,Ты продлишь [свой абонемент] немедленноПодпись:- ЗлатанЕстественно, зная о репутации футболиста, девушка не рискнула пойти против Златана и быстро продлила сезонный абонемент на новый сезон. В комментариях многие расстроились, что уже продлили свой, так и не дождавшись письма от Златана.