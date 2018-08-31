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Дортмундская "Боруссия" не смогла обыграть "Ганновер"

"Ганновер" и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью в матче 2-го тура чемпионата Германии - 0:0.

Чемпионат Германии

2 тур

"Ганновер-96" – "Боруссия" Д

"Ганновер": Эссер - Виммер, Зорг, Альборноз, (Остшолек, 86), Антон - Бебу, (Бакалорц 89), Уолас, Майна, Фоссум, Асано, (Вуд, 46), - Фюллькруг.

"Боруссия Д": Бюрки - Диалло, Пишчек, Шмельцер, Аканджи - Ройс, Дауд, (Геррейру 87), Вольф, Витцель, Дилэйни - Филипп, (Санчо, 79).
Теги: Ганновер Боруссия Д
Вчера, 23:26
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