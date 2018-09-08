Агент Эмилиано Ригони прокомментировал скандальное заявление своего клиента

Агент Хуан Круc Олер, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони, прокомментировал информацию о том, что аргентинец, арендованный "Аталантой", не хочет возвращаться в Россию."Ригони никогда не общался с итальянским изданием Calciomercato. У нас уже были раньше проблемы с этим СМИ. В Италии много СМИ, и не все они говорят правду на 100%.Это абсолютно фейковая новость, которая не имеет под собой никаких оснований. Ригони никогда не говорил такого про Россию. Его просто оклеветали", – сказал Олер.