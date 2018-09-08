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Агент Эмилиано Ригони прокомментировал скандальное заявление своего клиента

Агент Хуан Круc Олер, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони, прокомментировал информацию о том, что аргентинец, арендованный "Аталантой", не хочет возвращаться в Россию.

"Ригони никогда не общался с итальянским изданием Calciomercato. У нас уже были раньше проблемы с этим СМИ. В Италии много СМИ, и не все они говорят правду на 100%.

Это абсолютно фейковая новость, которая не имеет под собой никаких оснований. Ригони никогда не говорил такого про Россию. Его просто оклеветали", – сказал Олер.

Чемпионат
Теги: Ригони Зенит Аталанта
Сегодня, 09:30
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№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 10:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Пусть валит.Играть не хочет,в стыки не идет,пользы ноль.Продать подороже и забыть.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:20) #
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online

2-я древняя профессия после проституток . За красное словцо не жалко матери с отцом.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 10:07) #
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online

Переобулся


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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