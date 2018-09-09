Фанаты "Лестера" собрали 910 фунтов на статую Раньери. Нужно было 10 тысяч

Статуя бывшего главного тренера "Лестера" Клаудио Раньери, скорее всего, не появится в городе в ближайшее время.После сенсационного титула чемпионов Англии в сезоне-2015/16 два болельщика "Лестера" начали сбор средств на памятник итальянцу.За полтора года из запланированных 10 тысяч фунтов болельщики сумели собрать лишь 910 фунтов.23 февраля 2017 года Раньери был уволен с поста главного тренера "Лестера", клуб выплатил ему компенсацию в размере 3,5 миллиона фунтов.В минувшем сезоне Раньери тренировал "Нант". Команда заняла девятое место, а 66-летний тренер покинул клуб.