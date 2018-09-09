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Фанаты "Лестера" собрали 910 фунтов на статую Раньери. Нужно было 10 тысяч

Статуя бывшего главного тренера "Лестера" Клаудио Раньери, скорее всего, не появится в городе в ближайшее время.

После сенсационного титула чемпионов Англии в сезоне-2015/16 два болельщика "Лестера" начали сбор средств на памятник итальянцу.

За полтора года из запланированных 10 тысяч фунтов болельщики сумели собрать лишь 910 фунтов.

23 февраля 2017 года Раньери был уволен с поста главного тренера "Лестера", клуб выплатил ему компенсацию в размере 3,5 миллиона фунтов.

В минувшем сезоне Раньери тренировал "Нант". Команда заняла девятое место, а 66-летний тренер покинул клуб.

Sports.ru
Теги: Лестер Раньери
Сегодня, 08:33
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№2 Написал: Сахалин Южно-Сахалинск (Сегодня, 10:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вот как неустойку огласили я б на его месте ананимно сам бы закинул - чемпионство, 3,490 М$ + памятник.... не плохой набор smile


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Я прирожденный кузнец, не могу ни куя
Да я жадный, зато от чистого сердца
Регистрация: 16.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:06) #
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  •  (2)

Да у Раньери сразу бы и попросили. И полтора года мучиться бы не пришлось
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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