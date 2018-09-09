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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Промес в старте сборной Голландии на матч с Францией
Бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес будет играть против Франции с первых минут.
Голландия: Силлессен - Де Лайт, Ван Дейк, Блинд - Тете, Проппер, Де Йонг, Бабел - Промес, Депай, Вейналдум.
Франция: Ареоля - Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез - Погба, Канте, Матюиди - Гризманн, Мбаппе, Жиру.
? | Met deze elf speler gaan we beginnen tegen Frankrijk!— OnsOranje (@OnsOranje) September 9, 2018
?? https://t.co/tGrmeYVXN1. pic.twitter.com/xocqIJ2Xi0
Голландия: Силлессен - Де Лайт, Ван Дейк, Блинд - Тете, Проппер, Де Йонг, Бабел - Промес, Депай, Вейналдум.
Франция: Ареоля - Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез - Погба, Канте, Матюиди - Гризманн, Мбаппе, Жиру.
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