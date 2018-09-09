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Промес в старте сборной Голландии на матч с Францией

Бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес будет играть против Франции с первых минут.


Голландия: Силлессен - Де Лайт, Ван Дейк, Блинд - Тете, Проппер, Де Йонг, Бабел - Промес, Депай, Вейналдум.

Франция: Ареоля - Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез - Погба, Канте, Матюиди - Гризманн, Мбаппе, Жиру.
Теги: сборная Франции сборная Голландии
Сегодня, 20:53
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