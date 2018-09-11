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45-летний Роберто Карлос начал карьеру в мини-футболе

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос начал карьеру в мини-футболе.

45-летний ветеран присоединился к японскому клубу "Развитие". В дебютном матче F-лиги (высший японский дивизион) его команда победила "Воскуоре сэндай" со счетом 2:1. При этом сам Роберто Карлос забил оба мяча своей команды.
Сегодня, 18:55
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№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 19:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да какая карьера? Пиар просто для клуба. Повысит маленько интерес и отвалит.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 19:16) #
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online

если сила и точность удара осталась прежней, то в принципе можно стоять в центральном круге и ждать пока партнеры по удар откатят туда,Ю и у вратаря шансов не будет
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 19:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну так... Мастер же. Не "заслуженный", конечно, но всё же...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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