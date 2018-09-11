45-летний Роберто Карлос начал карьеру в мини-футболе

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос начал карьеру в мини-футболе.45-летний ветеран присоединился к японскому клубу "Развитие". В дебютном матче F-лиги (высший японский дивизион) его команда победила "Воскуоре сэндай" со счетом 2:1. При этом сам Роберто Карлос забил оба мяча своей команды.