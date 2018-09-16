Дуглас Коста был удален с поля за плевок в соперника (видео)

How many games will Costa be suspended? pic.twitter.com/JKAHhtCVYE — Alex Mascitti | IFD (@ItalianFD) September 16, 2018

В матче 4-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Сассуоло" нападающий туринского клуба Дуглас Коста был удален с поля.Бразилец получил вторую желтую карточку за плевок в соперника."Ювентус" с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице. "Сассуоло" располагается на третьей строчке с 7 очками.