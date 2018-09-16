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Дуглас Коста был удален с поля за плевок в соперника (видео)

В матче 4-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Сассуоло" нападающий туринского клуба Дуглас Коста был удален с поля.

Бразилец получил вторую желтую карточку за плевок в соперника.

"Ювентус" с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице. "Сассуоло" располагается на третьей строчке с 7 очками.

Теги: Коста Ювентус
Сегодня, 18:26
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№3 Написал: kirilloner (Сегодня, 18:31) #
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Это прямая красная и дисквалификация как минимум на 3 матча.
Регистрация: 28.10.2010 [жалоба]
№2 Написал: citrus63 Самара (Сегодня, 18:28) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Быдлятина
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:27) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Почему он не получил в ипало сразу?
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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