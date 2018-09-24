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Стала известна символическая сборная года по версии ФИФА

На церемонии вручения наград ФИФА назвали символическую сборную 2018 года.

Вратарь: Давид Де Хеа (сборная Испании, "Манчестер Юнайтед").

Защитники: Даниэль Алвес (сборная Бразилии, "ПСЖ"), Рафаэль Варан (сборная Франции, "Реал"), Серхио Рамос (сборная Испании, "Реал), Марсело (сборная Бразилии, "Реал").

Полузащитники: Лука Модрич (сборная Хорватии, "Реал"), Нголо Канте (сборная Франции, "Челси"), Эден Азар (Сборная Бельгии, "Челси").

Нападающие: Кильян Мбаппе (сборная Франции, "ПСЖ"), Криштиану Роналду (сборная Португалии, "Реал"), Лионель Месси (сборная Аргентины, "Барселона").
Теги: Роналду Месси Модрич Мбаппе Варан Рамос Марсело
Вчера, 22:52
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№5 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Вчера, 23:11) #
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Болеет за:
ЦСКА
то есть Дани Алвес никого не удивляет?)))
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№4 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Вчера, 23:09) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Походу просто тупо выбрали по рейтингу игроков а не по ЧМ. Как Де Хеа и нулевой Месси оказались лучшими?!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: скальп (Вчера, 23:02) #
  • -5
  •  (7)

не уважают совсем Игаря))
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Вчера, 22:53) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Де Хеа? Аха-ха...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 22:53) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
если в сборной де хеа. какого Х лучшим воротчкиом носатого назвали?


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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