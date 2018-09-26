Представитель Рыболовлева опроверг слухи о продаже "Монако"

Представитель главы "Монако" Дмитрия Рыболовлева сообщил, что российский бизнесмен не рассматривает возможность продажи клуба."Слухи о якобы ведущихся переговорах по продаже клуба не соответствуют действительности. Рыболовлев не планирует продавать свою долю в "Монако" и считает этот проект важным и успешным. Он уверен в его дальнейших перспективах", - говорится в заявлении.