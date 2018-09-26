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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Представитель Рыболовлева опроверг слухи о продаже "Монако"
Представитель главы "Монако" Дмитрия Рыболовлева сообщил, что российский бизнесмен не рассматривает возможность продажи клуба.
"Слухи о якобы ведущихся переговорах по продаже клуба не соответствуют действительности. Рыболовлев не планирует продавать свою долю в "Монако" и считает этот проект важным и успешным. Он уверен в его дальнейших перспективах", - говорится в заявлении.
ТАСС
"Слухи о якобы ведущихся переговорах по продаже клуба не соответствуют действительности. Рыболовлев не планирует продавать свою долю в "Монако" и считает этот проект важным и успешным. Он уверен в его дальнейших перспективах", - говорится в заявлении.
ТАСС
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