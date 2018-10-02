Полузащитник "Спартака" Роман Еременко не вызван в сборную Финляндии на матчи Лиги наций против Эстонии и Греции.Хавбек недавно вернулся в футбол после двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В организме игрока был обнаружен кокаин."Роман скажет, хочет ли он продолжать карьеру в сборной. Сейчас я не могу вызвать его в команду. Он долго не играл", - цитирует svenska.yle.fi главного тренера финнов.