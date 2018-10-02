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Роман Еременко не вызван в сборную Финляндии

Полузащитник "Спартака" Роман Еременко не вызван в сборную Финляндии на матчи Лиги наций против Эстонии и Греции.

Хавбек недавно вернулся в футбол после двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В организме игрока был обнаружен кокаин.

"Роман скажет, хочет ли он продолжать карьеру в сборной. Сейчас я не могу вызвать его в команду. Он долго не играл", - цитирует svenska.yle.fi главного тренера финнов.
Теги: Еременко Сборная Финляндии
Сегодня, 16:40
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(1)
№4 Написал: Batman (Сегодня, 17:49) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
oblom,
safonas,
Да ни муя, ваш он. Хохлофинский динамик и нарик. Для нас он Иуда, как раз вам подходит)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: oblom (Сегодня, 17:43) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Нахер там спартаковские торчки?)

Торчок он ваш,армейский,а в Спартаке он на реабилитации,хочет нормальным человеком стать.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: safonas (Сегодня, 17:35) #
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Цитата: Batman
Нахер там спартаковские торчки?)

торчок то как раз он ваш smile


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: Batman (Сегодня, 17:34) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Нахер там спартаковские торчки?)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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