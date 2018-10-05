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"Торино" дома обыграл "Фрозиноне"

"Торино" обыграл "Фрозиноне" в матче 8-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

8 тур

"Торино" – "Фрозиноне" 3:2

Голы: Ринкон, 20, Базелли, 46, Гольданига, 58, Чано, 64, Беренгер, 71

"Торино": Сиригу, Эйна (Париджини, 65), Моретти, Н'Кулу, Иццо, Базелли (Лукич, 80), Мейте (Сориано, 86), Ринкон, Беренгер, Белотти, Дзадза

"Фрозиноне": Спортьелло, Дзампано, Молинаро, Крайнц (Соддимо, 85), Саламон, Гольданига, Чибса, Холлфредссон, Чофани (Влут, 77), Чано, Кэмпбелл (Перица, 77)

Предупреждения: Чано, 11, Холлфредссон, 53, Сиригу, 59, Крайнц, 60, Иццо, 69, Мейте, 80
Теги: Торино Фрозиноне
Вчера, 23:37
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