Пабло Сабалета: я всегда хотел однажды поиграть в Италии

Защитник "Вест Хэма" Пабло Сабалета рассказал, как главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардола, за который футболист выступал ранее, отговорил его от перехода в "Рому"."Я был близок к тому, чтобы присоединиться к "Роме" в минувшем сезоне. Они предложили мне контракт на 3 года, и я подумал, что это может стать положительным опытом. Однако Гвардиоле было нужно, чтобы я остался, поэтому я не присоединился к "Роме".Это решение, которое я принял своим сердцем. Тем не менее, я всегда думал, что однажды хотел бы поиграть в Италии", — цитирует Сабалету Sky Sports.