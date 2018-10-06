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Пабло Сабалета: я всегда хотел однажды поиграть в Италии

Защитник "Вест Хэма" Пабло Сабалета рассказал, как главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардола, за который футболист выступал ранее, отговорил его от перехода в "Рому".

"Я был близок к тому, чтобы присоединиться к "Роме" в минувшем сезоне. Они предложили мне контракт на 3 года, и я подумал, что это может стать положительным опытом. Однако Гвардиоле было нужно, чтобы я остался, поэтому я не присоединился к "Роме".

Это решение, которое я принял своим сердцем. Тем не менее, я всегда думал, что однажды хотел бы поиграть в Италии", — цитирует Сабалету Sky Sports.

"Газета.ру"
Теги: Гвардиола Рома Вест Хэм Манчестер Сити
Сегодня, 09:13
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