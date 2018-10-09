"Бавария" определилась с тремя кандидатами на замену Ковачу. Они все французы

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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По информации Bild, заменить Нико Ковача на посту главного тренера мюнхенской "Баварии" могут Лоран Блан, Зинедин Зидан или Арсен Венгер.
"Бавария" не может выиграть в четырех матчах подряд во всех турнирах. В чемпионате Германии мюнхенцы идут на 6-м месте.
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"Бавария" не может выиграть в четырех матчах подряд во всех турнирах. В чемпионате Германии мюнхенцы идут на 6-м месте.
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