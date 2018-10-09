"Бавария" определилась с тремя кандидатами на замену Ковачу. Они все французы

По информации Bild, заменить Нико Ковача на посту главного тренера мюнхенской "Баварии" могут Лоран Блан, Зинедин Зидан или Арсен Венгер."Бавария" не может выиграть в четырех матчах подряд во всех турнирах. В чемпионате Германии мюнхенцы идут на 6-м месте.