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Эдер забил за сборную Португалии впервые после финала Евро-2016

Сборная Португалии победила в товарищеском матче с Шотландией (3:1).

Вторым забитым мячом в составе португальцев отметился нападающий "Локомотива" Эдер.

Для 30-летнего форварда это первый гол за национальную команду после золотого мяча в финале Евро-2016 против Франции (1:0).
Теги: Эдер Локомотив
Сегодня, 11:09
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