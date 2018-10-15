Эдер забил за сборную Португалии впервые после финала Евро-2016

Сборная Португалии победила в товарищеском матче с Шотландией (3:1).Вторым забитым мячом в составе португальцев отметился нападающий "Локомотива" Эдер.Для 30-летнего форварда это первый гол за национальную команду после золотого мяча в финале Евро-2016 против Франции (1:0).