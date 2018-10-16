Алешандре Пато признался в разговоре с руководством "Милана" насчет своего возвращения

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:38
В комитет по этике РФС по-прежнему не поступил запрос о рассмотрении поведения Кокорина и Мамаева
В комитет по этике РФС по-прежнему не поступил запрос о рассмотрении поведения Кокорина и Мамаева
14:26
Общественная наблюдательная комиссия: подача апелляций на арест подняла настроение Кокорину и Мамаеву (3)
Общественная наблюдательная комиссия: подача апелляций на арест подняла настроение Кокорину и Мамаеву (3)
09:44
Дмитрий Баринов об оскорбительной кричалке в адрес "Спартака": определенные люди говорили обо мне гадости (7)
Дмитрий Баринов об оскорбительной кричалке в адрес "Спартака": определенные люди говорили обо мне гадости (7)
08:12
Адвокат экс-жены Тарасова: судебный пристав взыщет нужную сумму со счетов игрока. Можем ему выезд из РФ закрыть (7)
Адвокат экс-жены Тарасова: судебный пристав взыщет нужную сумму со счетов игрока. Можем ему выезд из РФ закрыть (7)
Вчера, 23:43
Англия взяла реванш у Испании, Стерлинг оформил дубль (2)
Англия взяла реванш у Испании, Стерлинг оформил дубль (2)
Вчера, 23:25
РФС оштрафовал "Анжи" по заявлению бывшего главного тренера (2)
РФС оштрафовал "Анжи" по заявлению бывшего главного тренера (2)
Вчера, 23:05
Василий Уткин: боже мой, ну какие же Кокорин, Мамаев и Глушаков в конце концов лохи! (13)
Василий Уткин: боже мой, ну какие же Кокорин, Мамаев и Глушаков в конце концов лохи! (13)
Вчера, 22:44
Мусса Дембеле хочет продолжить карьеру в Китае
Мусса Дембеле хочет продолжить карьеру в Китае
Вчера, 22:08
Глава комитета по этике РФС: запрос Лебедева по Кокорину и Мамаеву был неофициальный (4)
Глава комитета по этике РФС: запрос Лебедева по Кокорину и Мамаеву был неофициальный (4)
Вчера, 22:02
Серхио Рамос проводит 160-й матч за сборную Испании
Серхио Рамос проводит 160-й матч за сборную Испании
Вчера, 21:17
"ПСЖ" интересуется Давидом де Хеа
"ПСЖ" интересуется Давидом де Хеа
Вчера, 20:53
Испания - Англия: стартовые составы команд
Испания - Англия: стартовые составы команд
Вчера, 20:33
"Локомотив" отказался брать ответственность за долги Тарасова (6)
"Локомотив" отказался брать ответственность за долги Тарасова (6)
Алешандре Пато признался в разговоре с руководством "Милана" насчет своего возвращения
Нападающий китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" бразилец Алешандре Пато рассказал о своем возможном возвращении в итальянский чемпионат.
"Я получил несколько предложений от команд Серии А, а также из других европейских лиг. Посмотрим, что будет в конце года. Я очень рад, что Леонардо и Паоло Мальдини вернулись в "Милан". Клубу нужны были люди, которые являются олицетворением этого клуба.
Я говорил с Лео несколько раз, и, конечно, было несколько шуток о моём возможном возвращении в "Милан". У меня есть на год контракт здесь, в Китае, и посмотрим, что произойдет потом. Я получаю много сообщений каждый день от болельщиков "Милана" в социальных сетях, из Италии и всего мира", — цитирует Пато Corriere dello.
"Газета.ру"
"Я получил несколько предложений от команд Серии А, а также из других европейских лиг. Посмотрим, что будет в конце года. Я очень рад, что Леонардо и Паоло Мальдини вернулись в "Милан". Клубу нужны были люди, которые являются олицетворением этого клуба.
Я говорил с Лео несколько раз, и, конечно, было несколько шуток о моём возможном возвращении в "Милан". У меня есть на год контракт здесь, в Китае, и посмотрим, что произойдет потом. Я получаю много сообщений каждый день от болельщиков "Милана" в социальных сетях, из Италии и всего мира", — цитирует Пато Corriere dello.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.