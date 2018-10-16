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Алешандре Пато признался в разговоре с руководством "Милана" насчет своего возвращения

Нападающий китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" бразилец Алешандре Пато рассказал о своем возможном возвращении в итальянский чемпионат.

"Я получил несколько предложений от команд Серии А, а также из других европейских лиг. Посмотрим, что будет в конце года. Я очень рад, что Леонардо и Паоло Мальдини вернулись в "Милан". Клубу нужны были люди, которые являются олицетворением этого клуба.

Я говорил с Лео несколько раз, и, конечно, было несколько шуток о моём возможном возвращении в "Милан". У меня есть на год контракт здесь, в Китае, и посмотрим, что произойдет потом. Я получаю много сообщений каждый день от болельщиков "Милана" в социальных сетях, из Италии и всего мира", — цитирует Пато Corriere dello.

"Газета.ру"
Теги: Пато Милан
Сегодня, 13:39
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