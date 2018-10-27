Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Клаудио Раньери сравнил Роналду с Марадоной

Бывший главный тренер "Челси" и "Лестера" Клаудио Раньери заявил, что переход в "Ювентус" нападающего Криштиану Роналду похож на трансфер Диего Марадоны в "Наполи".

33-летний португалец присоединился к "бьянконери" 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт.

"Думаю, этот переход похож на трансфер Марадоны в "Наполи", который помог итальянскому футболу выйти из кризиса, "Ювентус" предпринял замечательный шаг и еще раз доказал, что он находится на шаг впереди остальных".

В текущем сезоне Роналду провел 11 матчей за "Ювентус", забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

Спорт-Экспресс.
Теги: Раньери Роналду Челси Ювентус Наполи Марадона
Сегодня, 19:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.