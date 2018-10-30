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"Реал" на месяц лишился Рафаэля Варана

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан на протяжении месяца не сможет помочь своей команде из-за травмы.

По информации Football Espana, француз получил повреждение приводящей мышцы правой ноги в выездном матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу с "Барселоной" (1:5). На восстановление Варану потребуется порядка одного месяца.

В нынешнем сезоне 25-летний Варан 11 раз появлялся на поле и не записал на свой счет результативных действий.

"Газета.ру"
Теги: Варан Реал
Сегодня, 21:06
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