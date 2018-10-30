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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Реал" на месяц лишился Рафаэля Варана
Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан на протяжении месяца не сможет помочь своей команде из-за травмы.
По информации Football Espana, француз получил повреждение приводящей мышцы правой ноги в выездном матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу с "Барселоной" (1:5). На восстановление Варану потребуется порядка одного месяца.
В нынешнем сезоне 25-летний Варан 11 раз появлялся на поле и не записал на свой счет результативных действий.
"Газета.ру"
По информации Football Espana, француз получил повреждение приводящей мышцы правой ноги в выездном матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу с "Барселоной" (1:5). На восстановление Варану потребуется порядка одного месяца.
В нынешнем сезоне 25-летний Варан 11 раз появлялся на поле и не записал на свой счет результативных действий.
"Газета.ру"
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