"Реал" на месяц лишился Рафаэля Варана

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан на протяжении месяца не сможет помочь своей команде из-за травмы.По информации Football Espana, француз получил повреждение приводящей мышцы правой ноги в выездном матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу с "Барселоной" (1:5). На восстановление Варану потребуется порядка одного месяца.В нынешнем сезоне 25-летний Варан 11 раз появлялся на поле и не записал на свой счет результативных действий.