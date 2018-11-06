Владелец "Монако" Рыболовлев задержан и помещен под стражу

Российский миллиардер, владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев задержан и помещен под стражу, сообщает Le Monde.В доме 51-летнего бизнесмена был произведен обыск.Рыболовлева подозревают в коррупции и финансовых махинациях. Рыболовлев купил "Монако" в 2011 году.