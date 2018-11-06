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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Пресс-служба тульского "Арсенала": Кононов продолжает тренировать команду, ничего не изменилось (4)
Владелец "Монако" Рыболовлев задержан и помещен под стражу
Российский миллиардер, владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев задержан и помещен под стражу, сообщает Le Monde.
В доме 51-летнего бизнесмена был произведен обыск.
Рыболовлева подозревают в коррупции и финансовых махинациях. Рыболовлев купил "Монако" в 2011 году.
В доме 51-летнего бизнесмена был произведен обыск.
Рыболовлева подозревают в коррупции и финансовых махинациях. Рыболовлев купил "Монако" в 2011 году.
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