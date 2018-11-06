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Владелец "Монако" Рыболовлев задержан и помещен под стражу

Российский миллиардер, владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев задержан и помещен под стражу, сообщает Le Monde.

В доме 51-летнего бизнесмена был произведен обыск.

Рыболовлева подозревают в коррупции и финансовых махинациях. Рыболовлев купил "Монако" в 2011 году.
Теги: Рыболовлев Монако
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#34  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:07)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СЕРЖ123
! Хоть в европе молодцы-ЖУЛИКА ПОСАДИЛИ!

От ареста до посадки долгий путь. И богатенькие буратины редко проходят его до конца.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#33  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 22:05)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед

именно.
продали тому. кто больше заплатил.


Ну это же нормально вроде у бизнесменов. Ну не в Шинник какой-нибудь же за 20 косарей продавать.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#32  Колян Безмолвный   (Сегодня, 22:04)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да и пох на него smile
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#31  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:03)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
Цитата: Пивовед

а заставлять гнить игроков в гигиенеровском стойле

это ты про кого?


вот не нужно тебе строить из себя целку, коль работаешь в солдатском борделе )))

один только Акинфеев, на которого в 09 году претендовали МЮ и Бавария, до сих пор благодарен Гигиенеру за фантастические 25 миллионов евро, возжелаемые Женечкой за вратаря.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#30  капля никотина  Москва (Сегодня, 22:00)
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online

Цитата: СЕРЖ123
Наконец-то ПОСАДИЛИ!

Кто ж его посадит - он там 20 лет и давно в системе. Поделится сейчас с нужными людьми и все тип-топ.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#29  Гастэряну   (Сегодня, 22:00)
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Цитата: СЕРЖ123
Хоть в европе молодцы-

вот тебе ответ
Цитата: капля никотина
История обычная - с князем не поделился. Другим наматывать на ус.

А были просто закадычные друзья
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#28  Batman   (Сегодня, 21:59)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Адвокаты Эрве Темим и Тома Джаккарди, представляющие интересы владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева, попросили соблюдать презумпцию невиновности своего клиента. Ранее появилась информация, что российский бизнесмен был помещён под стражу утром 6 ноября в связи с делом о коррупции.

«Сожалеем, что была нарушена тайна следствия (о чем свидетельствует появление информации в открытых источниках), и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева.

Факты, в связи с которыми его пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако.

Рассчитываем, что нам не составит труда продемонстрировать, что господин Ив Бувье, которому предъявлены обвинения в крупнейшем мошенничестве, пользовался и продолжает пользоваться со стороны судебных органов в Монако отношением, весьма далёким от неблагосклонного», — сказали адвокаты
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#27  СЕРЖ123  Рязань (Сегодня, 21:58)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Наконец-то ПОСАДИЛИ! Наворовал в России..и свалил в Европу! Это вся суть капитализма - а народ- и уй с ним! Хоть в европе молодцы-ЖУЛИКА ПОСАДИЛИ!
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#26  Гастэряну   (Сегодня, 21:57)
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Цитата: Пивовед

а заставлять гнить игроков в гигиенеровском стойле

это ты про кого?
в тушинский хлев игроки приходят игроками сборной, а уходят питорами (де зуев вам в пример)

Цитата: Пивовед
финансовые хотелки

заставила федуна продать промеса по цене "лишь бы взяли" и назначить самую высокую цену на игры пищевика в еврокубках. куй он на вас забил.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#25  студия дускай   (Сегодня, 21:54)
  • +1
  •  (1)
online

пускай хоть там мочат наших госворов
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#24  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:52)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
заставила федуна продать промеса по цене "лишь бы взяли"


а заставлять гнить игроков в гигиенеровском стойле и сломать им карьеру только за то, что заинтересованным клубам накуй не обздались женькины финансовые хотелки - это заипца ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#23  Frankenstein   (Сегодня, 21:52)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Головин.

только если так smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#22  Гастэряну   (Сегодня, 21:51)
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Цитата: baden69
Происки Гинера... Новая формула бесплатного возврата в команду хорошо проданных игроков... развали клуб и получи свободного агента...

Гинер рулит stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#21  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:49)
  • +1
  •  (5)
online

Только чувак продал игроков на рекордные 360 (он за год столько ни на чем не зарабатывал) млн, как тут же оказался нечистоплотным для властей.

История обычная - с князем не поделился. Другим наматывать на ус.

А были просто закадычные друзья. Наверное пиндосы попросили - в рамках общемировой кампании по русофобии.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#20  Гастэряну   (Сегодня, 21:47)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Пивовед
тяга к баблу

заставила федуна продать промеса по цене "лишь бы взяли" и назначить самую высокую цену на игры пищевика в еврокубках. блельщики для него быдло, с которых надо стричь бабло.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#19  baden69   (Сегодня, 21:46)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Происки Гинера... Новая формула бесплатного возврата в команду хорошо проданных игроков... развали клуб и получи свободного агента...)))
Регистрация: 31.08.2010 [жалоба]
#18  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:45)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
Цитата: Roganov
Лучше бы Головина в Ювентус продали.

продали тому, кто больше заплатил. да и в Монако до этого неплохо молодых игроков раскручивали.

именно.
продали тому. кто больше заплатил.

тяга к баблу в цкг рулит, Головин для цкг- отработанный материал.

Цитата: Frankenstein
Цитата: Roganov
Лучше бы Головина в Ювентус продали.

а кто его там ждал? smile


Головин.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#17  Игорь футболист  г.Самара (Сегодня, 21:44)
  • 0
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Керимова, или как его Каримова что ли, ну один хрен, тоже сажали, отпустили по слёзной просьбе нашего правительства. Этот тоже начнет ныть, на родину проситься.


--------------------
Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010 [жалоба]
#16  Гастэряну   (Сегодня, 21:38)
  • -2
  •  (2)

Цитата: Roganov
Лучше бы Головина в Ювентус продали.

продали тому, кто больше заплатил. да и в Монако до этого неплохо молодых игроков раскручивали.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#15  Frankenstein   (Сегодня, 21:37)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Roganov
Лучше бы Головина в Ювентус продали.

а кто его там ждал? smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#14  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:37)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Еще под одного ньюевропейца копают органы с целью отъема накраденного непосильным трудом...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#13  Roganov   (Сегодня, 21:35)
  • -3
  •  (5)

Лучше бы Головина в Ювентус продали.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#12  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:34)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Клим Климов
Если наше следствие такими "бизнесменами" не хочет заниматься, то ими, надеюсь, будут заниматься другие..


кто ж ими будет здесь *заниматься*, если они - плоть от плоти местного режима, породившего их ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#11  Гастэряну   (Сегодня, 21:33)
  • -1
  •  (3)


Цитата: Batman
Даже Червиченко живёт в Монако.

в одну камеру с федуном его...
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 21:30)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хорошая практика - сажать в тюрьму владельцев клубов-аутсайдеров своих Чемпионатов. У нас тоже глав Башкирии и Красноярского края в кутузку надо посадить.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  Клим Климов   (Сегодня, 21:29)
  • +3
  •  (3)
online

Если наше следствие такими "бизнесменами" не хочет заниматься, то ими, надеюсь, будут заниматься другие..
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
#8  Batman   (Сегодня, 21:29)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Гастэряну,
Даже Червиченко живёт в Монако.
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#7  Frankenstein   (Сегодня, 21:28)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
интересное развитие событий
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 21:28)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Манаку там перетрахивает Брюгге
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Гастэряну   (Сегодня, 21:27)
  • +2
  •  (8)

и это хорошо? кто следующий? федун тоже в монако имеет поместье...я ни на что не намекаю.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
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