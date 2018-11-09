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Дидье Дрогба завершил карьеру футболиста

Ивуарийский нападающий Дидье Дрогба завершил карьеру футболиста.

В своем последнем матче в составе "Финикса" 40-летний экс-форвард "Челси" проиграл "Луисвиллю" со счетом 0:1 в чемпионате USL.

За "Финикс" футболист выступал с 2017 года.
Теги: Дрогба
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