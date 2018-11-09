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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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15:08
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Антон Заболотный: малое количество болельщиков на трибунах не удивило - это же все-таки не Питер! (2)
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Игрок ЦСКА заинтересовал спортивного директора "Ромы" Мончи, зимой его попытаются приобрести (34)
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"Нормальный такой махач!" - драка в финале молодежного чемпионата Санкт-Петербурга (видео) (8)
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"Ну ты чего, Валера? "Спартак" - это не школа, а академия наук" - Челоянц рассказал как Карпин стал тренером "Спартака" (8)
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Рауль Рианчо: нам нужен был правоногий центральный защитник, поэтому Джикия остался в запасе (13)
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Валерий Рейнгольд: "Спартаку" нужна жёсткая дисциплина, чтобы не было такого бардака в обороне (3)
Валерий Рейнгольд: "Спартаку" нужна жёсткая дисциплина, чтобы не было такого бардака в обороне (3)
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Андрей Червиченко: победа "Спартака" - результат не хорошей игры или грамотных действий, а запредельной удачи (9)
Дидье Дрогба завершил карьеру футболиста
Ивуарийский нападающий Дидье Дрогба завершил карьеру футболиста.
В своем последнем матче в составе "Финикса" 40-летний экс-форвард "Челси" проиграл "Луисвиллю" со счетом 0:1 в чемпионате USL.
За "Финикс" футболист выступал с 2017 года.
В своем последнем матче в составе "Финикса" 40-летний экс-форвард "Челси" проиграл "Луисвиллю" со счетом 0:1 в чемпионате USL.
За "Финикс" футболист выступал с 2017 года.
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