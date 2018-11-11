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Марко Ройс: это был прекрасный матч

Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс прокомментировал матч с "Баварией" в рамках 11-го тура чемпионата Германии.

Форвард уверен, что команде рано еще говорить о чемпионстве, несмотря на победу со счетом 3:2.

"Хорошо, что у нас есть очковый запас, но "Бавария" по-прежнему очень сильна. Сейчас рано говорить о чемпионском титуле. У нас есть и другие соперники, к примеру, "Боруссия" из Менхенгладбаха тоже не так проста", — поделился мнением спортсмен с Bulinews.com.

Также он отметил, что в первом тайме его клуб уступал соперникам.

"В первом тайме у нас не все получалось, а "Бавария" постоянно прессинговала нас. Но во второй половине мы играли намного увереннее. Это был прекрасный матч", — подчеркнул Ройс.

"Газета.ру"
Теги: Ройс Бавария Боруссия
Сегодня, 08:31
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