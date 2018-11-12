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"Ювентус" установил рекорд итальянского чемпионата

"Ювентус" одержал выездную победу над "Миланом" в 12-м туре Серии А.

Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Благодаря этой победе туринским клуб набрал 34 очка после 12 туров, что является рекордом для итальянского первенства - никогда ранее команды Серии А не набирали 34 балла за первые 12 матчей.
Теги: Ювентус Милан
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