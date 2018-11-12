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Дмитрий Рыболовлев не намерен продавать "Монако", несмотря на проблемы с законом

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, являющийся владельцем французского клуба "Монако", не намерен в ближайшее время продавать клуб, несмотря на проблемы с законом.

"Если в один день мечта Рыболовлева сбудется и "Монако" выиграет Лигу чемпионов, тогда, возможно, он продаст клуб", — приводятся слова вице-президента клуба Вадима Васильева "Canal Football Club".

Напомним, 6 ноября стало известно о помещении под стражу Рыболовлева в связи с судебным расследованием в отношении него по обвинению в коррупции и торговле влиянием.
Теги: Монако Рыболовлев
Сегодня, 12:15
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#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:38)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Если бы только с законом...
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:30)
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Болеет за:
«Зенит»
Абсолютно неинтересен этот «миллиардер» , наприватизировавший в 90-е годы госимущество и ставший таковым.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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