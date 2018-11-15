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Леонид Кучук возглавит клуб украинский лиги

Экс-главный тренер "Кубани" и "Локомотива" Леонид Кучук близок к назначению в "Рух" из Винников.

По данным Sport Arena, Кучук займет место главного тренера, в связи с уходом Юрия Вирта, которого он консультировал в последнее время.

После 16 матчей "Рух" занимает 13-е место в таблице первой лиги.
Теги: Кучук
Сегодня, 09:25
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