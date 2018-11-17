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Прервалась 15-матчевая беспроигрышная серия сборной Франции

Сборная Голландии вчера переиграла Францию (2:0) в рамках Лиги наций.

Для французов это первое поражение с марта. Команда провела 15 матчей, в которых одержала 11 побед и 4 раза сыграла вничью.
Теги: Сборная Франции Сборная Голландии
Сегодня, 08:31
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#1  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 08:52)
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Болеет за:
«Ростов»
Всему когда-то приходит пздц .
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
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