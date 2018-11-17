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Клаудио Раньери пообещал поощрять игроков "Фулхэма" походами в "Макдоналдс"

Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери пошутил по поводу того, как будет мотивировать команду.

"Мне придется пообещать нечто еще, пиццы явно будет недостаточно. Лучше буду водить всех в "Макдоналдс"! Да, надеюсь, что мне очень скоро придется покупать всем большие бургеры в "Макдоналдс".

"Фулхэм" пропускает очень много мячей. А для итальянских тренеров очень важно не пропускать. Но мне также нужен боевой дух. Я хочу, чтобы команда билась всякий раз, когда теряет мяч, чтобы она боролась за его возвращение", - сказал итальянец.

Напомним, в чемпионском сезоне в "Лестере" Раньери угощал команду пиццей всякий раз, когда матч проходил без пропущенных мячей.

The Guardian
Теги: Раньери Фулхэм
Сегодня, 14:44
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#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:08)
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«Зенит»
Игроки быстро начнут выглядеть вот так
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Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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