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Икер Касильяс может продолжить карьеру в США

Вратарь "Порту" Икер Касильяс летом будущего года может сменить клубную прописку.

По информации Diario, в испанском футболисте заинтересован клуб MLS "Чикаго Файр".

Легендарный голкипер выступает за "Порту" с 2016 года.
Теги: Касильяс Порту
Сегодня, 15:28
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