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Источник: Серхио Рамос провалил допинг-тест после финала ЛЧ-2017

По информации Football Leaks, капитан "Реала" Серхио Рамос провалил допинг-тест после финального матча Лиги чемпионов против "Ювентуса" в 2017 году (4:1).

УЕФА был в курсе, что у футболиста был найден препарат дексаметазон, но не стал принимать меры и предавать дело огласке. Наказания избежал и сам Рамос, и врач королевского клуба, который сообщил, что по ошибке дал футболисту препарат. УЕФА это объяснение устроило.
Теги: Ювентус Реал Рамос
Сегодня, 08:13
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