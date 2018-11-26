Зарплаты игроков "Барселоны" стали самыми высокими в мире

Игроки "Барселоны" в среднем получают €11,8 млн в год.Согласно сообщениям экспертов из Global Sports Salaries Survey, каталонский клуб стал безусловным лидером в рейтинге команд с самым высоким уровнем заработной платы. Второе место занимает мадридский "Реал", футболисты которого зарабатывают в среднем €9,14 млн в год. Третье и четвертое места поделили между собой клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома-Сити Тандер" и "Голден Стэйт Уорриорз". Игроки этих команд получают в среднем по €8,8 млн.По словам швейцарской аналитической компании Swiss Ramble, "Барселона" в общей сложности потратила €487 млн на выплаты игрокам в прошлом сезоне - таких высоких расходов на зарплаты нет ни у одной спортивной команды мира.