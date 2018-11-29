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Де Хеа готов продлить контракт с "МЮ", если он станет самым высокооплачиваемым игроком команды

Вратарь Давид Де Хеа останется в "Манчестер Юнайтед", если ему значительно повысят зарплату.

Испанец хочет сравняться по зарплате с самым высокооплачиваемым игроком "МЮ" Алексисом Санчесом, оклад которого составляет 350 000 фунтов в неделю.

Ранее представители вратаря отвергли предложение клуба о продлении контракта с зарплатой 275 000 фунтов в неделю.

Контракт Де Хеа с "Манчестер Юнайтед" истекает летом 2019 года.

Daily Mail
Теги: Манчестер Юнайтед де Хеа
Сегодня, 14:31
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