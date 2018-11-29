"Шахтер" продлил контракт с Марлосом

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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19:06
Адвокат Дарьи Глушаковой: если у фанатов "Спартака" есть претензии к Денису, клуб должен реагировать (2)
Адвокат Дарьи Глушаковой: если у фанатов "Спартака" есть претензии к Денису, клуб должен реагировать (2)
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Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артём Ребров выйдут в основе "Спартака" в матче с "Рапидом" (33)
Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артём Ребров выйдут в основе "Спартака" в матче с "Рапидом" (33)
14:59
Сергей Прядкин: 4 декабря мы со всеми руководителями клубов обсудим стоимость и порядок установки системы VAR (3)
Сергей Прядкин: 4 декабря мы со всеми руководителями клубов обсудим стоимость и порядок установки системы VAR (3)
14:31
Де Хеа готов продлить контракт с "МЮ", если он станет самым высокооплачиваемым игроком команды
Де Хеа готов продлить контракт с "МЮ", если он станет самым высокооплачиваемым игроком команды
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11:55
"Боруссия" Д сделала 930 точных передач в матче с "Брюгге" - это второй результат по количеству передач в ЛЧ с 2003 года (2)
"Боруссия" Д сделала 930 точных передач в матче с "Брюгге" - это второй результат по количеству передач в ЛЧ с 2003 года (2)
11:27
Столе Сольбаккен: "Зенит" будет много владеть мячом и создавать моменты, так что ожидаем тяжёлый матч
Столе Сольбаккен: "Зенит" будет много владеть мячом и создавать моменты, так что ожидаем тяжёлый матч
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Фанат ЦСКА, которому угрожала ампутация ноги после инцидента в римском метро, доставлен в Москву (6)
Фанат ЦСКА, которому угрожала ампутация ноги после инцидента в римском метро, доставлен в Москву (6)
"Шахтер" продлил контракт с Марлосом
Полузащитник "Шахтера" Марлос подписал с клубом новый контракт, сообщает официальный сайт дончан.
О сроках и деталях нового трудового соглашения не сообщается.
Хавбек выступает за донецкий клуб с лета 2014 года.
О сроках и деталях нового трудового соглашения не сообщается.
Хавбек выступает за донецкий клуб с лета 2014 года.
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