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"Шахтер" продлил контракт с Марлосом

Полузащитник "Шахтера" Марлос подписал с клубом новый контракт, сообщает официальный сайт дончан.

О сроках и деталях нового трудового соглашения не сообщается.

Хавбек выступает за донецкий клуб с лета 2014 года.
Теги: Шахтер
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