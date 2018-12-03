Нападающий "Атлетико" Диего Коста перенесет операцию на стопе, передает пресс-служба клуба.Коста получил травму левой ноги во время одной из тренировок своей команды.В нынешнем сезоне Коста провел за "Атлетико" 15 матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.