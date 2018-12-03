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Диего Коста перенесет операцию

Нападающий "Атлетико" Диего Коста перенесет операцию на стопе, передает пресс-служба клуба.

Коста получил травму левой ноги во время одной из тренировок своей команды.

В нынешнем сезоне Коста провел за "Атлетико" 15 матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.
Теги: Коста Атлетико
Сегодня, 16:24
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