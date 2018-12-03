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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Диего Коста перенесет операцию
Нападающий "Атлетико" Диего Коста перенесет операцию на стопе, передает пресс-служба клуба.
Коста получил травму левой ноги во время одной из тренировок своей команды.
В нынешнем сезоне Коста провел за "Атлетико" 15 матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.
Коста получил травму левой ноги во время одной из тренировок своей команды.
В нынешнем сезоне Коста провел за "Атлетико" 15 матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.
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