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Диего Коста может продолжить карьеру в Китае

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста может уйти из клуба в ближайшее зимнее трансферное окно.

По информации Diario AS, форвард попал в сферу интересов китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь", который уже готовит для игрока заманчивое предложение.

Также источник утверждает, что агент форварда сообщил "Атлетико" о согласии футболиста на трансфер, так как он недоволен уровнем зарплаты, сравнивания его с заработком одноклубника Антуана Гризманна.

В этом сезоне Коста отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами в 15 матчах.

"Газета.ру"
Теги: Коста Атлетико
Сегодня, 16:07
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