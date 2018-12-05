Диего Коста может продолжить карьеру в Китае

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста может уйти из клуба в ближайшее зимнее трансферное окно.По информации Diario AS, форвард попал в сферу интересов китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь", который уже готовит для игрока заманчивое предложение.Также источник утверждает, что агент форварда сообщил "Атлетико" о согласии футболиста на трансфер, так как он недоволен уровнем зарплаты, сравнивания его с заработком одноклубника Антуана Гризманна.В этом сезоне Коста отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами в 15 матчах.