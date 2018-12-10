Новости партнеров

Кингсли Коман: готов завершить спортивную карьеру из-за травмы

Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман признался, что планирует завершить спортивную карьеру в случае, если ему понадобится дополнительная операция на лодыжке.

- Я бы не согласился на третью операцию. С меня хватит. Если моя нога не предназначена для игры в футбол, значит такова судьба. У меня был сложный год. Всё вдруг перевернулось с ног на голову, а это ведь была моя первая травма. Надеюсь, мне больше никогда не придётся переживать то, через что пришлось пройти.

Но если мне всё же понадобится дополнительная операция на лодыжке, значит я завершу карьеру футболиста. В этом случае я просто не буду готов выступать на высоком уровне, — приводит слова Комана Football Italia.
Теги: Коман Бавария
Сегодня, 18:58
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.