Кингсли Коман: готов завершить спортивную карьеру из-за травмы

Полузащитник "Баварии"признался, что планирует завершить спортивную карьеру в случае, если ему понадобится дополнительная операция на лодыжке.- Я бы не согласился на третью операцию. С меня хватит. Если моя нога не предназначена для игры в футбол, значит такова судьба. У меня был сложный год. Всё вдруг перевернулось с ног на голову, а это ведь была моя первая травма. Надеюсь, мне больше никогда не придётся переживать то, через что пришлось пройти.Но если мне всё же понадобится дополнительная операция на лодыжке, значит я завершу карьеру футболиста. В этом случае я просто не буду готов выступать на высоком уровне, — приводит слова Комана Football Italia.