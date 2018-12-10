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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Кингсли Коман: готов завершить спортивную карьеру из-за травмы
Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман признался, что планирует завершить спортивную карьеру в случае, если ему понадобится дополнительная операция на лодыжке.
- Я бы не согласился на третью операцию. С меня хватит. Если моя нога не предназначена для игры в футбол, значит такова судьба. У меня был сложный год. Всё вдруг перевернулось с ног на голову, а это ведь была моя первая травма. Надеюсь, мне больше никогда не придётся переживать то, через что пришлось пройти.
Но если мне всё же понадобится дополнительная операция на лодыжке, значит я завершу карьеру футболиста. В этом случае я просто не буду готов выступать на высоком уровне, — приводит слова Комана Football Italia.
- Я бы не согласился на третью операцию. С меня хватит. Если моя нога не предназначена для игры в футбол, значит такова судьба. У меня был сложный год. Всё вдруг перевернулось с ног на голову, а это ведь была моя первая травма. Надеюсь, мне больше никогда не придётся переживать то, через что пришлось пройти.
Но если мне всё же понадобится дополнительная операция на лодыжке, значит я завершу карьеру футболиста. В этом случае я просто не буду готов выступать на высоком уровне, — приводит слова Комана Football Italia.
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