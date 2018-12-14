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Златан Ибрагимович еще может перейти в "Милан"

Шведский нападающий американского "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович еще может стать игроком итальянского "Милана".

По данным Calciomercato, спортивный директор Леонардо и глава департамента стратегического развития "Милана" Паоло Мальдини продолжают вести переговоры с нынешним клубом 37-летнего форварда. Ранее Леонардо заявил, что Ибрагимович дал слово руководству "Лос-Анджелеса", что останется в клубе.

Ибрагимович выступал за "Милан" с 2011 по 2012 год. В его составе он стал чемпионом и обладателем Суперкубка Италии. В американскую команду он перещел в марте 2018 года на правах свободного агента. В 27 матчах игрок оформил 22 гола.

"Газета.ру"
Теги: Ибрагимович Милан Лос-Анджелес Гэлакси
Сегодня, 19:30
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