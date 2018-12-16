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Томас Мюллер: против "Ганновера" мы показали топ-игру

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал победу над "Ганновером-96".

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу мюнхенского клуба.

"Стоит отметить, что были матчи, в которых у нас было больше проблем. Сегодня при игре без мяча мы ничего не позволили сопернику. Мы сразу накрывали соперника, не позволяя начинать контратаку. Мы хотим так играть и впредь. Конечно, невозможно всегда все контролировать на сто процентов. Но сегодня мы показали топ-игру", — приводит слова Мюллера пресс-служба клуба.

"Газета.ру"
Теги: Мюллер Бавария
Сегодня, 08:28
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