Томас Мюллер: против "Ганновера" мы показали топ-игру

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал победу над "Ганновером-96".Матч завершился со счетом 4:0 в пользу мюнхенского клуба."Стоит отметить, что были матчи, в которых у нас было больше проблем. Сегодня при игре без мяча мы ничего не позволили сопернику. Мы сразу накрывали соперника, не позволяя начинать контратаку. Мы хотим так играть и впредь. Конечно, невозможно всегда все контролировать на сто процентов. Но сегодня мы показали топ-игру", — приводит слова Мюллера пресс-служба клуба.