Итальянские клубы поспорят за украинского полузащитника

Полузащитник бельгийского "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский попал в сферу интересов итальянских "Ромы" и "Милана".По данным портала Footboom, римский клуб готов заплатит за игрока до €12 миллионов. Сайт Football.ua утверждает, что футболист ведет переговоры с миланцами.В нынешнем сезоне 25-летний Малиновский забил десять мячей и отдал восемь результативных передач в 29 матчах за "Генк" во всех турнирах.Малиновский - воспитанник житомирского "Полесья" и донецкого "Шахтера". Также он выступал за "Севастополь" и луганскую "Зарю".