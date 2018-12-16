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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Итальянские клубы поспорят за украинского полузащитника
Полузащитник бельгийского "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский попал в сферу интересов итальянских "Ромы" и "Милана".
По данным портала Footboom, римский клуб готов заплатит за игрока до €12 миллионов. Сайт Football.ua утверждает, что футболист ведет переговоры с миланцами.
В нынешнем сезоне 25-летний Малиновский забил десять мячей и отдал восемь результативных передач в 29 матчах за "Генк" во всех турнирах.
Малиновский - воспитанник житомирского "Полесья" и донецкого "Шахтера". Также он выступал за "Севастополь" и луганскую "Зарю".
"Газета.ру"
По данным портала Footboom, римский клуб готов заплатит за игрока до €12 миллионов. Сайт Football.ua утверждает, что футболист ведет переговоры с миланцами.
В нынешнем сезоне 25-летний Малиновский забил десять мячей и отдал восемь результативных передач в 29 матчах за "Генк" во всех турнирах.
Малиновский - воспитанник житомирского "Полесья" и донецкого "Шахтера". Также он выступал за "Севастополь" и луганскую "Зарю".
"Газета.ру"
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