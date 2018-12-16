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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Сент-Этьен" и "Ницца" сыграли вничью
"Сент-Этьен" и "Ницца" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Франции (1:1).
Чемпионат Франции
18 тур
"Ницца" – "Сент-Этьен" 1:1
Гол: Сиприен, 88 (пен.) - Дьони, 54
"Ницца": Бенитес, Бонфин, Эрей, Сарр, Аталь, Лис-Мелу, Вальтер, Сиприен, Сент-Максимен, Тамез (Срарфи, 72), Кнеп
"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Салиба, Колодзейчак, Полома (Аби, 88), М'Вила, Сельнес, Монне-Паке, Салибюр-Илонго, Дьони (Гейе, 76), Берич (Нордин, 67)
Предупреждения: Эрей, 30, Салиба, 35, Аталь, 45+2, Сельнес, 52
Удаления: Эрей, 59, Салиба, 63
Чемпионат Франции
18 тур
"Ницца" – "Сент-Этьен" 1:1
Гол: Сиприен, 88 (пен.) - Дьони, 54
"Ницца": Бенитес, Бонфин, Эрей, Сарр, Аталь, Лис-Мелу, Вальтер, Сиприен, Сент-Максимен, Тамез (Срарфи, 72), Кнеп
"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Салиба, Колодзейчак, Полома (Аби, 88), М'Вила, Сельнес, Монне-Паке, Салибюр-Илонго, Дьони (Гейе, 76), Берич (Нордин, 67)
Предупреждения: Эрей, 30, Салиба, 35, Аталь, 45+2, Сельнес, 52
Удаления: Эрей, 59, Салиба, 63
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