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"Сент-Этьен" и "Ницца" сыграли вничью

"Сент-Этьен" и "Ницца" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Франции (1:1).

Чемпионат Франции

18 тур

"Ницца" – "Сент-Этьен" 1:1

Гол: Сиприен, 88 (пен.) - Дьони, 54

"Ницца": Бенитес, Бонфин, Эрей, Сарр, Аталь, Лис-Мелу, Вальтер, Сиприен, Сент-Максимен, Тамез (Срарфи, 72), Кнеп

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Салиба, Колодзейчак, Полома (Аби, 88), М'Вила, Сельнес, Монне-Паке, Салибюр-Илонго, Дьони (Гейе, 76), Берич (Нордин, 67)

Предупреждения: Эрей, 30, Салиба, 35, Аталь, 45+2, Сельнес, 52

Удаления: Эрей, 59, Салиба, 63
Теги: Сент-Этьен Ницца
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