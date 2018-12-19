28-летний индийский футболист успешно выдавал себя за подростка

Нападающий "Джамшедпура" Гурав Мухи, ставший самым молодым автором гола в истории индийской Суперлиги, признался в махинациях с возрастом.Как передает Fox Sports Asia, футболисту, выдававшему себя за 16-летнего подростка, на самом деле 28 лет.Отмечается, что Федерация футбола Индии дисквалифицировала Мухи на шесть месяцев. Его также отстранили от тренировок с юношеской сборной Индии.