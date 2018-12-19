Лоран Блан - главный претендент на пост тренера "МЮ" по версии авторитетного букмекера

Букмекерская компания bwin открыла линию на следующего главного тренера "Манчестер Юнайтед" после увольнения Жозе Моуринью.По версии букмекера, главным фаворитом на пост главного тренера "МЮ" является Лоран Блан. Коэффициент – 2.50.Также, в числе претендентов идут: Зинедин Зидан (7.00) и Майкл Кэррик (7.00). Замыкает список фаворитов Маурисио Почеттино (11.00).