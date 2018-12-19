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Уле-Гуннар Сульшер назначен и.о. главного тренера "МЮ" до конца сезона

"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Уле-Гуннар Сульшера и.о. главного тренера команды до конца нынешнего сезона.

Как сообщает пресс-служба английского клуба, вместе с ним в тренерском штабе будет работать Майкл Фелан, а также Майкл Кэррик и Киран Маккейна.

"Манчестер Юнайтед" после 17 туров располагается на шестой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 26 очками в активе.
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 13:03
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#2  nedva  Russia (Сегодня, 13:41)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Лучший выходящий на замену всех времён. Может у своего получится...
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#1  stepanmlc   (Сегодня, 13:30)
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Болеет за:
«Спартак»
Ого! Отличный нап был, его еще некоторые называли Сольскьяером)
Прозвище тоже забавное было, убийца с лицом младенца smirk

Посмотрим, что за тренер


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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