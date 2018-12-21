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Клаудио Раньери: Моуринью и Конте - сердце футбола. Многим нужно брать с них пример

Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери выразил поддержку уволенному из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

"Считаю, что такой человек, как Моуринью, должен как можно скорее вернуться в футбол. То же самое могу сказать об Антонио Конте. Эти двое - сердце футбола. Они побеждали в каждой стране, где работали. Многим стоит брать с них пример", — цитирует итальянского специалиста Sky Sports.
Теги: Моуринью Конте Раньери
Сегодня, 10:39
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