Младшего брата Джеррарда уволили за шутку в командном чате

Английский клуб "Олдхэм" летом 2018 года разорвал контракт с защитником Энтони Джеррардом из-за шутки в командном чате в популярном мессенджере WhatsApp.По словам руководства, футболист неудачно высказался о священном для мусульман месяце Рамадан. Сейчас младший брат известного футболиста Стивена Джеррарда выступает за английский "Карлайл". Футбольная ассоциация Англии (ФА) предупредила Джеррарда - младшего о недопустимости подобных высказываний и наказала его посещением курсов по повышению толерантности. При этом "Олдхэм" посчитал это наказание мягким."В свете недавних дебатов о расизме в футболе мы чувствуем, что этот уровень наказания недостаточен для поддержки тяжелой работы клубов по искоренению расизма в футболе", - цитирует заявление "Олдхэма" The Sun.