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Младшего брата Джеррарда уволили за шутку в командном чате

Английский клуб "Олдхэм" летом 2018 года разорвал контракт с защитником Энтони Джеррардом из-за шутки в командном чате в популярном мессенджере WhatsApp.

По словам руководства, футболист неудачно высказался о священном для мусульман месяце Рамадан. Сейчас младший брат известного футболиста Стивена Джеррарда выступает за английский "Карлайл". Футбольная ассоциация Англии (ФА) предупредила Джеррарда - младшего о недопустимости подобных высказываний и наказала его посещением курсов по повышению толерантности. При этом "Олдхэм" посчитал это наказание мягким.

"В свете недавних дебатов о расизме в футболе мы чувствуем, что этот уровень наказания недостаточен для поддержки тяжелой работы клубов по искоренению расизма в футболе", - цитирует заявление "Олдхэма" The Sun.

"Газеру.ру"
Теги: Олдхэм Джеррард
Сегодня, 15:43
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#1  anonymous   (Сегодня, 16:38)
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а если бы гея ***ом назвал, то вообще бы посадили
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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