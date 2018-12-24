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Иско не побежал с "Реалом" круг почета после выигрыша клубного ЧМ

Полузащитник "Реала" Иско не стал бурно праздновать победу на клубном чемпионате мира.

Футболист после победы над клубом из ОАЭ "Аль-Аином" проигнорировал круг почета своего клуба и сразу же пошел в раздевалку. Отметим, что хавбек участия в матче не принимал.

В последние недели несколько испанских СМИ заявляли о том, что Иско наверняка покинет "Реал" зимой. Одним из претендентов на игрока является "Манчестер Сити".

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Теги: Иско Реал
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