Иско не побежал с "Реалом" круг почета после выигрыша клубного ЧМ

Полузащитник "Реала" Иско не стал бурно праздновать победу на клубном чемпионате мира.Футболист после победы над клубом из ОАЭ "Аль-Аином" проигнорировал круг почета своего клуба и сразу же пошел в раздевалку. Отметим, что хавбек участия в матче не принимал.В последние недели несколько испанских СМИ заявляли о том, что Иско наверняка покинет "Реал" зимой. Одним из претендентов на игрока является "Манчестер Сити".