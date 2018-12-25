Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:07
Юрген Клопп: было бы лучше, если бы "Ливерпуль" закончил выступление в Лиге чемпионов-2017/18 после полуфинала с "Ромой"
Юрген Клопп: было бы лучше, если бы "Ливерпуль" закончил выступление в Лиге чемпионов-2017/18 после полуфинала с "Ромой"
21:49
Рафаэль Бенитес: когда я тренировал "Ливерпуль", нам приходилось продавать игроков, чтобы кого-то купить
Рафаэль Бенитес: когда я тренировал "Ливерпуль", нам приходилось продавать игроков, чтобы кого-то купить
13:56
Виктор Гончаренко: если Дзагоев, Васин и Абель будут здоровы - трансферы ЦСКА не понадобятся (3)
Виктор Гончаренко: если Дзагоев, Васин и Абель будут здоровы - трансферы ЦСКА не понадобятся (3)
13:45
Гендиректор "Балтики": Геркус сказал, что будущее Касаева будем обсуждать с новым главой "Локо"
Гендиректор "Балтики": Геркус сказал, что будущее Касаева будем обсуждать с новым главой "Локо"
"Галатасарай" может подписать Евгения Селезнева
Стамбульский "Галатасарай" близок к приобретению украинского нападающего "Акхисар Беледие" Евгения Селезнева.
По данным Fanatik, стороны договорились об условиях сделки. 33-летний Селезнев ранее выступал за донецкий "Шахтер", киевский "Арсенал", днепропетровский "Днепр", краснодарскую "Кубань" и турецкий "Карабюкспор".
В "Акхисар" украинец перешел в начале 2018 года. В ноябре главный тренер клуба Джихат Арслан обвинил Селезнева в непрофессиональном отношении к делу и больше не включал его в заявку на матчи.
"Газета.ру"
По данным Fanatik, стороны договорились об условиях сделки. 33-летний Селезнев ранее выступал за донецкий "Шахтер", киевский "Арсенал", днепропетровский "Днепр", краснодарскую "Кубань" и турецкий "Карабюкспор".
В "Акхисар" украинец перешел в начале 2018 года. В ноябре главный тренер клуба Джихат Арслан обвинил Селезнева в непрофессиональном отношении к делу и больше не включал его в заявку на матчи.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.