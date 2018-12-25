"Галатасарай" может подписать Евгения Селезнева

Стамбульский "Галатасарай" близок к приобретению украинского нападающего "Акхисар Беледие" Евгения Селезнева.По данным Fanatik, стороны договорились об условиях сделки. 33-летний Селезнев ранее выступал за донецкий "Шахтер", киевский "Арсенал", днепропетровский "Днепр", краснодарскую "Кубань" и турецкий "Карабюкспор".В "Акхисар" украинец перешел в начале 2018 года. В ноябре главный тренер клуба Джихат Арслан обвинил Селезнева в непрофессиональном отношении к делу и больше не включал его в заявку на матчи.