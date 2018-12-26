Дуглас Коста может перейти из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "Ювентуса" Дугласа Косты. Манкунианцы готовы заплатить за игрока 60 миллионов евро, сообщает AS.Отмечается, что сам футболист не хочет уходить из команды, а вот руководство "Старой синьоры" готово рассмотреть его продажи, так как оно желает вернуть Поля Погба, выступающего сейчас за "МЮ". На кандидатуре Косты настаивает новый главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер, который требует, чтобы в январское окно руководство команды подписало четырех новых игроков.В текущем сезоне Коста сыграл 16 матчей за "Ювентус", в которых он сделал две результативные передачи. Погба провел 21 игру в составе "МЮ", в этих матчах он отметился пятью голами и шестью ассистами.