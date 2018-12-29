Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Курбан Бердыев - о Месси: такого футболиста больше не будет - он феномен

Наставник "Рубина" Курбан Бердыев рассказал, что считает форварда "Барселоны" Лионеля Месси сильнейшим футболистом современности.

"Вообще говорить о закате Месси нельзя. Такого футболиста не будет. Я такого точно не увижу, дай Бог, чтобы вы увидели. Это футболист, которого нельзя оценить каким-то призом. Он сильнее всех для меня. Месси играет в непредсказуемый футбол. Он все умеет и это феномен", - цитирует специалиста Бизнес-Online.
Теги: Бердыев Месси
Сегодня, 08:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
11
(4)
#11  Играл с Сашей Головнем   (Сегодня, 11:26)
  • 0
  •  (0)
online

Lord,
Марадону надо сравнивать с Пеле. Они оба были лидерами команд, могли повести за собой остальных, при них их команды выигрывали всё что возможно. Они - чемпионы мира по футболу.
Регистрация: 7.01.2017 [жалоба]
#10  yuri  спб (Сегодня, 10:32)
  • -2
  •  (2)

Spartacus1971
Заметьте, что популизм зашкаливает у идолопоклонников ). Им говорят Месси - плюсики себе фигачат. А против фактов- минусики. Дешевки популярности, сэр.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#9  miktar   (Сегодня, 10:31)
  • +1
  •  (3)

Курбаныч прав.А Месси -Лев! О,Лео!


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#8  yuri  спб (Сегодня, 10:08)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Lord
Да умеет он играть головой. Вопрос только в низком росте. Но зато благодаря низкому росту он и стал Месси. По мне глупо их сравнивать. Это как в 200-е сравнивали ВанДама со Сталоне и с Шварцом. И каждый мог с пеной у рта доказывать что его герой точно круче и завалит другого. Или в Марвел студиях сравнивают героев своих кто круче. Просто сколько людей столько и мнений будет кто круче, в том числе и Роналду с Месси....

Дело не в том уметь или нет , я тоже умею и что? Бог не дал росточка- значит гном, сэр. Дриусси к примеру мал ростом но головой забивает и где этот умеющий играть головой ? Ни одного гола, не смешите кота.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 10:06)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Играл с Сашей Головнем
Смотрю футбол с 1972 года. Я бы сравнил его с Й. Кройфом (в годы моего детства писали Круифф),

А с Марадоной не сравнивал? Кройфа не видел в живую, только слышал о нем потому мне сложно их оценивать. Да и вообще оценка прошлого и настоящего как то сложна по мне. Очень разные эпохи, очень разное видение игры. ЧМ 2018 доказало что сейчас главное выстроить оборону, нацелить всех на защиту, а потом уже где нибудь как нибудь что нить может залетит. И ты уже в топах. Яркие индивидуальные личности есть и появляются, но и их зачастую заставляют работать на "благо команды", вместо того чтобы использовать по максимуму только их лучшие стороны. Вот не знаю где и в чем правда, но явно в нынешнее время результат превыше красивой игры.
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#6  Играл с Сашей Головнем   (Сегодня, 09:57)
  • +1
  •  (1)
online

Смотрю футбол с 1972 года. Я бы сравнил его с Й. Кройфом (в годы моего детства писали Круифф), который так и не стал чемпионом мира по футболу. Они оба вместе со своими национальными сборными проиграли в финалах ЧМ.
Регистрация: 7.01.2017 [жалоба]
#5  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 09:51)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
Головой не умеет играть. КриРо не замечаем-с?

Да умеет он играть головой. Вопрос только в низком росте. Но зато благодаря низкому росту он и стал Месси. По мне глупо их сравнивать. Это как в 200-е сравнивали ВанДама со Сталоне и с Шварцом. И каждый мог с пеной у рта доказывать что его герой точно круче и завалит другого. Или в Марвел студиях сравнивают героев своих кто круче. Просто сколько людей столько и мнений будет кто круче, в том числе и Роналду с Месси....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#4  borisshev  Краснодар (Сегодня, 09:38)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Уважаемый К.Б.Бердыев как всегда глубоко адекватен!
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
#3  Spartacus1971   (Сегодня, 09:18)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Головой не умеет играть. КриРо не замечаем-с?


Добавлю от себя,ещё у него только левая рабочая нога,а Роналду и левая и правая,сменил 4 клуба и везде номер 1.А Лео варится в Испании,играет с разными уесками и тд и тп,да и в сб полный 0,а Роналду ЧЕ.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 09:16)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Золотые слова.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 09:11)
  • -1
  •  (5)

Головой не умеет играть. КриРо не замечаем-с?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.