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Источник: Сергей Гуренко может покинуть минское "Динамо"

По информации "Прессбола", будущее главного тренера Сергея Гуренко в минском "Динамо"находится под вопросом.

46-летний специалист пока остается в неведении относительно своих перспектив. Ранее сообщалось, что в ближайшее время клуб сменит владельца.
Теги: Гуренко Динамо Минск
Сегодня, 09:21
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