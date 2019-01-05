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"Ювентус" хочет продлить контракт с Массимилиано Аллегри

Руководство туринского "Ювентуса" на фоне слухов об интересе "Манчестер Юнайтед" к Массимилиано Аллегри хочет продлить контракт со своим тренером.

Действующее соглашение Аллегри с "Ювентусом" истекает в 2020 году. На данный момент туринцы лидируют в чемпионате Италии.

Sportsmole
Теги: Ювентус Аллегри
Сегодня, 12:43
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