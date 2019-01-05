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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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ЦСКА договорился с Абелем Эрнандесом о продолжении сотрудничества - он останется в клубе до конца сезона-2018/19 (4)
ЦСКА договорился с Абелем Эрнандесом о продолжении сотрудничества - он останется в клубе до конца сезона-2018/19 (4)
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"Ювентус" хочет продлить контракт с Массимилиано Аллегри
Руководство туринского "Ювентуса" на фоне слухов об интересе "Манчестер Юнайтед" к Массимилиано Аллегри хочет продлить контракт со своим тренером.
Действующее соглашение Аллегри с "Ювентусом" истекает в 2020 году. На данный момент туринцы лидируют в чемпионате Италии.
Sportsmole
Действующее соглашение Аллегри с "Ювентусом" истекает в 2020 году. На данный момент туринцы лидируют в чемпионате Италии.
Sportsmole
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