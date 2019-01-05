"Ювентус" хочет продлить контракт с Массимилиано Аллегри

Руководство туринского "Ювентуса" на фоне слухов об интересе "Манчестер Юнайтед" к Массимилиано Аллегри хочет продлить контракт со своим тренером.Действующее соглашение Аллегри с "Ювентусом" истекает в 2020 году. На данный момент туринцы лидируют в чемпионате Италии.